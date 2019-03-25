Под Курском в доме сгорела и обрушилась кровля

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-25T09:24:16+03:00

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24 марта примерно в 16:40 в селе 2-е Новоспасское Золотухинского района загорелся жилой деревянный дом, обмазанный глиной. На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 27 Золотухинского района, полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 17:15, полностью ликвидировали – в 17:35. В результате пожара дом размером 8х16 метров сгорел полностью, обрушилась кровля. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU