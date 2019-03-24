В Тимском районе Курской области сгорел "КамАЗ"

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-24T12:43:45+03:00

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Вечером 23 марта - в 20:57 - на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании на улице Димитрова в поселке Тим. По словам очевидцев, огонь охватил грузовик "КамАЗ". На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Пожар удалось ликвидировать через 10 минут. Как рассказали в ГУ МЧС по Курской области, огонь повредил в грузовике электрическую проводку в моторном отсеке. Ущерб и причина пожара устанавливаются специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU