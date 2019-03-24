В Курской области при пожаре жилого дома пострадали люди

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-24T12:20:24+03:00

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Пожар с пострадавшими случился в Глушковском районе. Сообщение о возгорании поступило ночью 23 марта - в 02:30. Жилой дом загорелся в селе Карыж на улице Средняя. На место сразу же отправились оперативные службы. Справиться с огнем пожарным удалось в 2.42. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате возгорания в жилом доме размером 5 х 6 м огнем повреждено потолочное перекрытие, кровля, мебель и вещи б/у на всей площади. Также при пожаре пострадали люди. Информация по их состоянию уточняется. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU