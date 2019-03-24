2019-03-24T12:20:24+03:00
Происшествия

В Курской области при пожаре жилого дома пострадали люди

Их состояние уточняется, причины ЧП устанавливают специалисты
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пожар с пострадавшими случился в Глушковском районе. Сообщение о возгорании поступило ночью 23 марта - в 02:30. Жилой дом загорелся в селе Карыж на улице Средняя. На место сразу же отправились оперативные службы. Справиться с огнем пожарным удалось в 2.42. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, в результате возгорания в жилом доме размером 5 х 6 м огнем повреждено потолочное перекрытие, кровля, мебель и вещи б/у на всей площади. Также при пожаре пострадали люди. Информация по их состоянию уточняется. Ущерб и причину ЧП устанавливают специалисты. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тимском районе Курской области сгорел "КамАЗ"
В 2018 году в Курскую область переехало 970 соотечественников
Курские рапиристы привезли награды с Всероссийских соревнований
В Курской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 16,5%
Руководиство СК проведет прием в Курской области
Под Курском сгорел жилой дом
В Курске пройдут антитеррористические учения
В Курской области усилится ветер
Житель Железногорска ограбил девушку, угрожая ей шокером
18-летний курянин ограбил соседей
Два округа Курска останутся без света
Под Курском закрыли пункт приема лома
В Курской области на выходных обещают снег
В курских ФАПах выявили нарушения
В Курске откроется выставка кожлянской игрушки
Под Курском на пожаре погиб 61-летний мужчина
Под Курском пенсионерка на «Солярисе» сбила пешехода
На Магистральном проезде Курска отключили воду
В Курске осудили 19-летнего пьяного водителя
В Курске загорелся «Форд Транзит»
В Курске в рамках "Кино в театре" покажут военную драму
В Курске пятница 22 марта объявлена санитарной
В Курске на 50 лет Октября прорвало теплосеть
На курской свиноферме обнаружили бродячих кошек и собак
Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Курской области весна наступила раньше срока