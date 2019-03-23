В 2018 году в Курскую область переехало 970 соотечественников

СЕГОДНЯ 09:50 2019-03-23T09:54:13+03:00

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C 2013 года в Курскую область прибыло более 18 тысяч соотечественников. На протяжении всех лет реализации целевые показатели программы перевыполняются. Всего в 2018 году в регион на постоянное место жительства по программе прибыло 970 соотечественников. Из них 695 человек трудоспособного возраста. Более 600 человек, или 87,5 %, трудоустроено. В комитете по труду и занятости в банке вакансий имеются 294 рабочих места, большинство из них – врачи различных специализаций и педагогические работники.

По словам старшего инспектора отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции УМВД России по Курской области Татьяны Ожиговой, из Украины в регион прибыло 479 человек, Молдовы – 117, Армении – 159, Таджикистана – 100, Казахстана – 36, Узбекистана – 43, Киргизии – 17, из других бывших союзных республик СССР – 19. При этом в 2018 году приобрели гражданство Российской Федерации 2023 участника государственной программы и члены их семей.

ИСТОЧНИК KP.RU