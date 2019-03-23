В Курской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 16,5%

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-23T09:40:24+03:00

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Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

– В 2018 году в регионе показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 16,5% в сравнении с прошлым годом. Уменьшился и показатель смертности от этого заболевания на 38,1%, – подчеркнул начальник управления комитета здравоохранения Евгений Гориводский.

Он также отметил, что на обеспечение больных туберкулезом лекарственными препаратами из регионального и федерального бюджетов в прошлом году было выделено более 21 млн рублей.

Чтобы своевременно выявить опасное заболевание, медики советуют взрослому населению систематически делать флюорографию – один-два раза в год, детям – прививку. В настоящее время это основные методы профилактики этого опасного заболевания. Отметим, что в зоне риска находятся люди с различными хроническими заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные.

23 и 24 марта с 10.00 до 17.00 – на Карла Маркса будут работать передвижные флюорографы. Их установят около крупных торговых комплексов (дом №8 и №68). Также в субботу, 23 марта, с 9.00 до 15.00 в городских поликлиниках пройдет День открытых дверей. Пройти бесплатно флюорографическое обследование смогут все желающие, предъявив паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU