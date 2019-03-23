2019-03-23T09:34:56+03:00
Политика

Руководиство СК проведет прием в Курской области

Предварительно записаться можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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При себе необходимо иметь документыПри себе необходимо иметь документыФото: Из архива КП.
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26 марта с 15.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Рыльском межрайонном следственном отделе по адресу: Рыльск, ул. Ленина, д. 46 «б».

Телефон для справок и предварительной записи 8(471-52) 2-35-92, 2-26-25 На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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