Руководиство СК проведет прием в Курской области

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-23T09:34:56+03:00

При себе необходимо иметь документы Фото: Из архива КП.

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26 марта с 15.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области подполковник юстиции Головкин Денис Валерьевич проведет прием граждан в Рыльском межрайонном следственном отделе по адресу: Рыльск, ул. Ленина, д. 46 «б».

Телефон для справок и предварительной записи 8(471-52) 2-35-92, 2-26-25 На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU