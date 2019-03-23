2019-03-23T09:30:03+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел рано утром
Ольга ДАНИЛОВА
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Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливаетсяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 06:25 23 марта на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Гущино Мантуровского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 14 ПСЧ Мантуровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, сообщили в МЧС.

По прибытии в 06:44 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано по данным МЧС в 06:49, ликвидировано в 06:55.

В жилом деревянном обшитом сайдингом доме размером восемь на десять метров повреждена мебель и вещи БУ, сгорели также потолочные перекрытия.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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