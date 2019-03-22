В Курской области усилится ветер

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-22T16:21:16+03:00

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В ближайшие 1-3 часа на территории Курской области ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с, сообщили в ГУ МЧС, ссылаясь на региональный гидрометцентр.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU