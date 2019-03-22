Житель Железногорска ограбил девушку, угрожая ей шокером

СЕГОДНЯ 15:48 2019-03-22T15:48:14+03:00

По статье «Разбой» курянину грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Из архива "КП"

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В одном из подъездов дома по улице Курская к 20-летней жительнице Железногорска подошел неизвестный и попросил закурить. Девушка отказала, тогда мужчина, угрожая электрошокером, вырвал у нее сумку и убежал.

В сумке находились документы, дорогой мобильник и три тысячи рублей. Девушка обратилась в полицию и как могла описала внешность грабителя. В течение часа подозреваемого задержали. При нем изъяли электрошокер и похищенное имущество.

Как оказалось, мужчина уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он арестован. По статье «Разбой» курянину грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU