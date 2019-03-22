18-летний курянин ограбил соседей
Парень залез в дом через окно и вынес дорогую технику
В отношении подозреваемого возбудили уголовное делоФото: Из архива "КП"
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18-летний житель Большесолдатского района узнал, что проживающие с ним на одной улице односельчане будут в отъезде, и решил их ограбить. Ночью парень пришел к дому, разбил окно, залез вовнутрь и вынес дорогую технику.
Хозяева вернулись через несколько дней, обнаружили пропажу и обратились в полицию. Оперативники провели работу и «вышли» на подозреваемого.
Похищенную технику полицейские обнаружили дома у молодого человека, и изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU