Два округа Курска останутся без света

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-22T14:18:56+03:00

Без света останутся два округа Фото: Из архива "КП"

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С понедельника в Курске продолжатся отключения электроэнергии в Сеймском и Железнодорожном округах.

С 25 марта по 29 марта с 9.00 до 16.00: Духовенская, Запрудная, Кореневская, Городская, Лесная поляна, Рыльская, Беловская, Сосновская, Песчаная, Сосновый Бор, Санаторная, Заводская 2-6, 17, 25б, 27, Ольшанского 8, 8а, 8б, 8г, Пионеров 28-52г, 39-51, Чумаковская 42-26, 17-39, Красной Армии 36-40, 3-4-я Кислинская, 2-3-я Степная, Броневая, 4-9-е Степные переулки, поселок Аккумулятор 34-38, 20, 23, 24.

Телефон для справок: 32-32-15.

С 25 по 29 марта с 9.00 до 17.00: Борзеновский переулок 21-49, 12-46; Курбатовский переулок 2-42, 1-37; Тимская 9-41, 2-82; 2-й Тимской переулок 2-22, 1-23; 3-й Тимской переулок 2-16, 1-13; 4-й Тимской переулок 2-14, 1-13

5-й Тимской переулок 2-10, 1-13; 6-й Тимской переулок 5.

28 марта 2019 с 13-30 до 16-30:

2-я Рабочая 7, 7а, б, в, 9б, в, 11, 11а, 13; Республиканская 24, 24а, б, 26, 28.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU