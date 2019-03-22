2019-03-22T14:02:26+03:00
Общество

Под Курском закрыли пункт приема лома

Он находился в жилом секторе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пункт приема лома находился в жилом сектореПункт приема лома находился в жилом сектореФото: Из архива "КП"
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Жительница поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района обратилась в суд с иском к соседям, которые на своем участке в жилом секторе организовали пункт приема и переработки лома.

Письменные материалы, показания свидетелей подтвердили позицию истицы, утверждавшей, что данные работы создают постоянный шум.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования и обязал ответчиков прекратить незаконную деятельность. Курский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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