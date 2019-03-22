В Курской области на выходных обещают снег

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-22T13:37:35+03:00

Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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С вечера 22 марта и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северной четверти 8-13, местами порывы до 17 м/с. Температура по области в ночное время суток составит -3…+2 °С, днем 0…+5 °С.

ГУ МЧС напоминает водителям, что при управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU