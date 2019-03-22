В курских ФАПах выявили нарушения

СЕГОДНЯ 13:17 2019-03-22T13:21:07+03:00

Лекарственные препараты и вакцины хранились в холодильнике без морозильной камеры Фото: Из архива "КП"

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Прокуратура Большесолдатского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в Большесолдатской центральной районной больнице и в 12 фельдшерско-акушерских пунктах.

В ходе проверки были обнаружили отдельные нарушения. В медучреждениях не был укомплектован противошоковый набор, отсутствовали укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме, нарушении мозгового кровообращения, внутреннем кровотечении.

В некоторых случаях лекарствва и вакцины хранились в холодильнике без морозильной камеры. В одном из прививочных кабинетов не было мебели и медицинских приборов. Практически все здания ФАПов требуют проведения текущего и капитального ремонтов.

Прокурор потребовал у главврача ЦРБ незамедлительно устранить выявленные нарушения. Вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ в отношении 12 заведующих ФАПами и главного врача ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU