В курских ФАПах выявили нарушения
Прокуратура Большесолдатского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в Большесолдатской центральной районной больнице и в 12 фельдшерско-акушерских пунктах.
В ходе проверки были обнаружили отдельные нарушения. В медучреждениях не был укомплектован противошоковый набор, отсутствовали укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме, нарушении мозгового кровообращения, внутреннем кровотечении.
В некоторых случаях лекарствва и вакцины хранились в холодильнике без морозильной камеры. В одном из прививочных кабинетов не было мебели и медицинских приборов. Практически все здания ФАПов требуют проведения текущего и капитального ремонтов.
Прокурор потребовал у главврача ЦРБ незамедлительно устранить выявленные нарушения. Вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ в отношении 12 заведующих ФАПами и главного врача ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ».
ИСТОЧНИК KP.RU