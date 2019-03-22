В Курске откроется выставка кожлянской игрушки

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-22T12:33:52+03:00

Выставка продлится до 30 апреля 2019 года Фото: Из материалов пресс-службы

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29 марта в 15.30 в Курском музее археологии состоится открытие выставки традиционной глиняной игрушки «Кожлянская трель». На ней будет представлены глиняные игрушки, изготовленные Валентином и Лилией Тимофеевыми и Татьяной Коробовой.

Посетители увидят глиняных баранов, петушков, котов, медведей, зайцев, белочек, барынь и кавалеров, а также фигурные композиции «Диван», «Танцующая пара» и «Чаепитие».

Выставка продлится до 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU