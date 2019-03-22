2019-03-22T12:06:04+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб 61-летний мужчина

ЧП произошло в Железногорском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 13 человек, пять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 13 человек, пять единиц техникиФото: Из архива "КП"
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21 марта около половины девятого утра в селе Рышково Железногорского района на улице Молодежной загорелся жилой деревянный дом. На место ЧП приехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:46, ликвидировано полностью - в 08:49. В одноэтажном доме размером 8х5 метров частично сгорели вещи и мебель. Погиб 61-летний мужчина. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники.

Еще один мужчина погиб в своем доме при пожаре в селе Тазово Золотухинского района. Предположительная причина пожара в первом и втором случае – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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