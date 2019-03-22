2019-03-22T11:43:17+03:00
Происшествия

Под Курском пенсионерка на «Солярисе» сбила пешехода

ДТП произошло в Курчатовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пешехода с ранениями доставили в медсанчастьПешехода с ранениями доставили в медсанчастьФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

21 марта примерно в 15.10 73-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Новой поселка имени Карла Либкнехта в Курчатовском районе.

Напротив дома № 2 она стала поворачивать налево и сбила 57-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре. Пешехода с ранениями доставили в медсанчасть, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске пройдут антитеррористические учения
В Курской области усилится ветер
Житель Железногорска ограбил девушку, угрожая ей шокером
18-летний курянин ограбил соседей
Два округа Курска останутся без света
Под Курском закрыли пункт приема лома
В Курской области на выходных обещают снег
В курских ФАПах выявили нарушения
В Курске откроется выставка кожлянской игрушки
Под Курском на пожаре погиб 61-летний мужчина
На Магистральном проезде Курска отключили воду
В Курске осудили 19-летнего пьяного водителя
В Курске загорелся «Форд Транзит»
В Курске в рамках "Кино в театре" покажут военную драму
В Курске пятница 22 марта объявлена санитарной
В Курске на 50 лет Октября прорвало теплосеть
На курской свиноферме обнаружили бродячих кошек и собак
Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Курской области весна наступила раньше срока