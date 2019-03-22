Под Курском пенсионерка на «Солярисе» сбила пешехода

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-22T11:43:17+03:00

Пешехода с ранениями доставили в медсанчасть Фото: Из архива "КП"

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21 марта примерно в 15.10 73-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехала по улице Новой поселка имени Карла Либкнехта в Курчатовском районе.

Напротив дома № 2 она стала поворачивать налево и сбила 57-летнего мужчину, который переходил дорогу по зебре. Пешехода с ранениями доставили в медсанчасть, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU