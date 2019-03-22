2019-03-22T11:51:59+03:00
Недвижимость

На Магистральном проезде Курска отключили воду

Водоканал проводит ремонт
Яна ШЕЛЕСТ
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Жители остались без горячей водыЖители остались без горячей водыФото: из архива "КП"
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В связи с ремонтом на одном из объектов МУП «Водоканал г.Курска» приостановлена подача воды на Магистральном проезде, сообщили в «Квадре». Время завершения работ можно узнать в МУП «Водоканал г. Курска» по телефону 70-06-14.

21 марта без воды и тепла остались десятки домов, расположенных в Северо-Западном районе города. На улице 50 лет Октября прорвало теплосеть. К вечеру все работы были завершены, подачу горячей воды и тепла потребителям восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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