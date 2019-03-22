В Курске осудили 19-летнего пьяного водителя

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-22T09:51:51+03:00

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В ночь с 4 на 5 сентября 2018 года на автозаправке сотрудники ДПС заметили водителя, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. 19-летнему молодому человеку предложили пройти медосвидетельстаование, но он отказался.

При это парень стал предлагать инспекторам взятку в размере 30 тысяч рублей за то, чтобы они не фиксировали факт совершения правонарушения. Сотрудники ДПС сообщили об этом руководству.

В отношении водителя возбудили уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ — «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ — «Приготовление к даче взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие».

Кировский районный суд приговорил нарушителя к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и лишил его права управления транспортным средством на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU