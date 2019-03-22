2019-03-22T09:17:47+03:00
Происшествия

В Курске загорелся «Форд Транзит»

Пожар произошел на улице 2-я Степная
Яна ШЕЛЕСТ
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В микроавтобусе выгорел моторный отсекВ микроавтобусе выгорел моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 марта примерно в 23:45 в Курске на улице 2-я Степная загорелся автомобиль «Форд Транзит». На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

В 23:53 возгорание локализовали, в 23:54 – полностью ликвидировали. В результате пожара в микроавтобусе выгорел моторный отсек. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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