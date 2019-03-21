В Курске в рамках "Кино в театре" покажут военную драму

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-21T17:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ военной драмы режиссера Алексея Козлова «Спасти Ленинград» 12+.

Картина «Спасти Ленинград» основана на реальных событиях и рассказывает о трагедии на барже 752, произошедшей в сентябре 1941 года. Судно, перевозившее около 1500 пассажиров из Осиновца (мыс на западном берегу Ладожского озера) на другой берег Ладоги, потерпело крушение в шторм, а потом было бомбардировано вражескими самолетами, прилетевшими на сигнал SOS. Погибло более тысячи человек, спастись смогли всего чуть более двухсот пассажиров судна. Данные о трагедии на барже 752 были засекречены до 2004 года и до сих пор о крушении судна знают лишь немногие.

Действие фильма умещается в один день сентября 1941-го. Юные влюбленные Костя (его сыграл внук Андрея Миронова Андрей Удалов) и Настя (Мария Мельникова) волею обстоятельств оказываются на барже, которая должна вывезти людей из блокадного Ленинграда. Ночью судно попадает в шторм и терпит бедствие. На месте катастрофы первыми оказываются вовсе не спасатели, а вражеские самолеты…

В фойе драмтеатра будут работать три выставки: две тематические фотоэкспозиции «Связь времен» и «Блокадный Ленинград», а также выставка вооружения советского периода, организованная курской общественной организацией «Гранит» совместно с военно-патриотическим клубом Дворца пионеров и школьников.

Перед основным кинопоказом зрители увидят короткий видеофильм о всенародно любимом «дяде Мите», по-настоящему народном артисте Сергее Юрском, который ушел из жизни 8 февраля 2019 года.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассах драмтеатра и филармонии. Принимаются групповые заявки на льготных условиях. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU