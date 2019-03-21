В Курске пятница 22 марта объявлена санитарной

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-21T16:59:38+03:00

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22 марта в Курске пройдет санитарная пятница. Администрация Курска обращается к сотрудникам учреждений, предприятий и организаций, а также жителям многоквартирных и частных домов принять участие в уборке города.

— Давайте все вместе, каждый день, шаг за шагом, утверждать культ чистоты – в квартире, подъезде, доме, на улице и работе, в нашем сознании, - призывают в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU