В Курске на 50 лет Октября прорвало теплосеть

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-21T16:44:22+03:00

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21 марта днем в Курске случилась очередная коммунальная авария. На улице 50 лет Октября прорвало теплосеть. Специалисты «Квадры» уже приступили к ремонтным работам. В них задействованы две ремонтные бригады и тяжелая спецтехника. Работы планируют завершить к девяти часам вечером.

На время ремонта теплосети на семи улицах отключили горячую воду и тепло. Полный перечень адресов:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в;

- ул. Фатежская, 73/1, 73/2, 73/3, 80, 82;

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186;

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- 1-й Аэродромный пер., 6, 8, 10, 12,;

- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 14\1, 14\2, 14\3, 16, 20а, 20в, 20б;

- ул. Зеленая, 30\1, 30\2, 32б.

По предварительным данным, к повреждению подающего трубопровода привела внешняя коррозия.

ИСТОЧНИК KP.RU