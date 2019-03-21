На курской свиноферме обнаружили бродячих кошек и собак
Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку на одном из свиноводческих предприятий, расположенных в Железногорском районе. В ходе проверки они выявили серьезные нарушения ветеринарно-санитарных правил.
Инспекторы обнаружили на территории фермы собак кошек и птиц. В производственных помещениях не было дезинфицирующих ковриков, не работал душ. Спецодежду не стирали и не дезинфицировали. Также не проводилась дезинфекция транспорта, на котором перевозили трупы животных.
На предприятии не проводили контроль обеззараживания навоза, идентификацию животных и маточного поголовья. Отсутствовал план проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий.
По фактам выявленных нарушений юридическое лицо привлекли к административной ответственности, сообщили в Россельхознадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU