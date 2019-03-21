2019-03-21T15:30:55+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

В области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура в ночное время суток составит -3…+2 ºС, днем от +3…+8 ºСТемпература в ночное время суток составит -3…+2 ºС, днем от +3…+8 ºСФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С вечера 21 марта в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица.

Днем умеренный, местами небольшой дождь, переходящий к вечеру 22 марта в мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ветер западный 6-11, днем местами до 17 м/с. Температура в ночное время суток составит -3…+2 ºС, днем от +3…+8 ºС.

ГУ МЧС напоминает водителям, что при управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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