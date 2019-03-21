2019-03-21T15:05:16+03:00
Общество

В Курской области весна наступила раньше срока

Возвращаются стаи птиц
Яна ШЕЛЕСТ
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Природа пробуждаетсяПрирода пробуждаетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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21 марта – день весеннего равноденствия. В средней полосе России этот день примерно совпадает с началом климатической весны, рассказали в Центрально-Черноземном заповеднике имени Алехина.

В этом году по данным метеостанции «Стрелецкая степь», весна наступила раньше средних сроков – 8 марта. Несмотря на общее потепление и весеннюю погоду, птицы еще продолжают посещать кормушки, к которым привыкли за зимние дни. Надо их поддержать до наступления настоящего тепла.

Природа пробуждается. Многочисленные стаи птиц с приветственными криками возвращаются к нам, возвещая о приходе весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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