В Курской области весна наступила раньше срока

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-21T15:05:16+03:00

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21 марта – день весеннего равноденствия. В средней полосе России этот день примерно совпадает с началом климатической весны, рассказали в Центрально-Черноземном заповеднике имени Алехина.

В этом году по данным метеостанции «Стрелецкая степь», весна наступила раньше средних сроков – 8 марта. Несмотря на общее потепление и весеннюю погоду, птицы еще продолжают посещать кормушки, к которым привыкли за зимние дни. Надо их поддержать до наступления настоящего тепла.

Природа пробуждается. Многочисленные стаи птиц с приветственными криками возвращаются к нам, возвещая о приходе весны.

ИСТОЧНИК KP.RU