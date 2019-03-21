2019-03-21T14:38:06+03:00
Общество

Куряне начали жечь сухую траву и мусор

Только 18 марта пожарные пять раз выезжали на тушение
Яна ШЕЛЕСТ
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Инспекторы надзорной деятельности совместно с добровольцами проводят рейдыИнспекторы надзорной деятельности совместно с добровольцами проводят рейдыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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С наступлением весны куряне начали жечь траву и мусор. 18 марта пожарные пять раз выезжали на тушение. С повышением температуры воздуха количество подобных вызовов будет увеличиваться с каждым днем. В марте 2018 года огнеборцы на тушение сухой травы выезжали до ста раз в сутки.

Спасатели предупреждают, зачастую палы представляют реальную угрозу жилым домам, хозяйственным постройкам, объектам экономики или лесным массивам. Серьезных последствий удается избежать только благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных, добровольцев и сотрудников местных администраций.

В прошлом году за несанкционированные палы было составлено более 250 протоколов. Штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 15 до 200 тысяч рублей. Во время действия особого противопожарного режима размеры штрафов увеличиваются практически в два раза.

Для предотвращения пожаров инспекторы надзорной деятельности совместно с добровольцами проводят рейды, патрулируют жилой сектор, беседуют с населением, раздают памятки, консультируют и объясняют, как безопасно сжигать мусор на участках.

Спасатели напоминают, что прежде чем сжигать мусор на участке, необходимо оборудовать место. Костер можно разводить в яме глубиной не меньше 30 см, диаметром не больше 1 м. Огонь должен быть удален от всех построек на 50 м, от хвойного леса – на 100 м, от лиственного – на 30 м.

Площадка, на которой находится костер, должна быть на 10 м расчищена от сухих веток, травы и других горючих материалов. По краю площадки должна проходить минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 40 см.

На площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня. Около костра должен находиться человек. После сжигания костер нужно залить водой или засыпать песком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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