2019-03-21T13:54:38+03:00
Происшествия

Курянин избил двухлетнего ребенка

Мужчине грозит срок
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин избил ребенка пока матери девочки не было, считает следствиеКурянин избил ребенка пока матери девочки не было, считает следствиеФото: Из архива КП.
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СК расследует уголовное дело против 28-летнего жителя Медвенского района Курской области, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По версии следствия днем 11 марта мужчина был в деревне 2-я Переверзевка Медвенского района, в доме своей сожительницы. Пока женщины не было дома, он стал избивать ее маленькую дочь. Курянин несколько раз ударил в живот двухлетнюю девочку.

Малышку доставили в областную детскую больницу № 2, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.

По ходатайству следствия суд взял под стражу курянина. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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