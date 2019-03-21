Курянин избил двухлетнего ребенка

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-21T13:54:38+03:00

Курянин избил ребенка пока матери девочки не было, считает следствие Фото: Из архива КП.

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СК расследует уголовное дело против 28-летнего жителя Медвенского района Курской области, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По версии следствия днем 11 марта мужчина был в деревне 2-я Переверзевка Медвенского района, в доме своей сожительницы. Пока женщины не было дома, он стал избивать ее маленькую дочь. Курянин несколько раз ударил в живот двухлетнюю девочку.

Малышку доставили в областную детскую больницу № 2, где ей своевременно была оказана медицинская помощь.

По ходатайству следствия суд взял под стражу курянина. Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU