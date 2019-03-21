В Курске разыскивается водитель, сбивший ребенка
ДТП произошло на улице Щепкина
В результате ДТП несовершеннолетний получил раненияФото: Из архива "КП"
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20 марта примерно в 8.20 водитель неустановленного автомобиля ехал по улице Щепкина со стороны улицы Верхней Луговой в сторону 50 лет Октября. Напротив дома № 24, он, по предварительным данным, сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП несовершеннолетний получил ранения и был доставлен в областную больницу. А водитель с места происшествия скрылся.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией об этом, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU