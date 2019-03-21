Под Курском перевернулся автомобиль с ребенком

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-21T12:39:15+03:00

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20 марта примерно в 8.10 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Авео» ехала со стороны деревни Кутепово в сторону села Беседино в Курском районе, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Около дома № 318 по улице Соловьиная в Беседино она выехала на обочину, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП водитель и 13-летняя девочка-пассажир получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Курскую городскую клиническую больницу № 4.

ИСТОЧНИК KP.RU