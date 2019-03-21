В курской автошколе нашли нарушения
Инструкторы не проходили медосмотр
Инструкторы по вождению не проходили медосмотрыФото: Из архива "КП"
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Сотрудники прокуратуры Мантуровского района провели проверку в местной автошколе и выяснили, что работающие в ней инструкторы по вождению не проходили ежедневные предрейсовые и регулярные медицинские осмотры.
Прокурор потребовал устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности.
В отношении руководителя автошколы вынесли постановление возбуждении дела об административном правонарушении. Оно направлено в Государственную инспекцию труда по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU