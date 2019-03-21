В курской автошколе нашли нарушения

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-21T12:01:15+03:00

Инструкторы по вождению не проходили медосмотры Фото: Из архива "КП"

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Сотрудники прокуратуры Мантуровского района провели проверку в местной автошколе и выяснили, что работающие в ней инструкторы по вождению не проходили ежедневные предрейсовые и регулярные медицинские осмотры.

Прокурор потребовал устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к ответственности.

В отношении руководителя автошколы вынесли постановление возбуждении дела об административном правонарушении. Оно направлено в Государственную инспекцию труда по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU