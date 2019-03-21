Под Курском на пожаре погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-21T11:30:35+03:00

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21 марта около шести часов утра в селе Тазово Золотухинского района загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия приехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 06:10. В результате пожара дом размером 6 на 8 метров сгорел почти дотла. На пепелище спасатели обнаружили тело 62-летнего хозяина, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU