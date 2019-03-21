Под Курском работникам лесхоза не платили зарплату

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-21T11:09:58+03:00

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В Судже на одном из предприятий лесного хозяйства 38 работников не получали заработную плату. Задолженность составила более одного миллиона рублей. Прокурор Суджанского района направил в суд заявление о взыскании образовавшегося долга.

За несвоевременное предоставление сведений возникшей задолженности по зарплате в орган Государственной статистики и в прокуратуру руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.13.19 КоАП РФ (непредоставление статистических данных) и 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора).

После проведения прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Расследование уголовного дела контролирует районая прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU