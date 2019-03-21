В Курске проходит акция по профилактике и раннему выявлению туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-21T10:12:14+03:00

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В Курске стартует широкомасштабная акция по профилактике и раннему выявлению туберкулеза. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Для того, чтобы куряне смогли быстро и бесплатно проверить легкие, комитет здравоохранения организовал работу передвижных флюорографов. Пройти проверку можно 21 и 22 марта с 10.00 до 17.00 у ТЦ на проспекте Дериглазова, 17 г.

23 и 24 марта с 10.00 до 17.00 передвижные флюорографические установки будут работать у крупных торговых комплексов, расположенных по улице Карла Маркса дом № 8 и № 68. Получить результат куряне смогут сразу на руки.

Помимо этого, в субботу, 23 марта, во всех поликлиниках областного центра с 9.00 до 15.00 пройдет День открытых дверей. Каждый житель города сможет пройти бесплатно флюорографическое обследование, предъявив паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU