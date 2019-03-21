Четыре курских райцентра будут участвовать во всероссийском конкурсе малых городов
Четыре города Курской области намерены участвовать во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Заявки планируют подать Дмитриев, Курчатов, Рыльск и Фатеж.
Цель конкурса - поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. Обязательное условие – одобрение проектов жителями.
В июне будут определены 60 победителей в категории «малые города». На реализацию проектов им выделят средства из федерального бюджета. Общий призовой фонд – пять миллиардов рублей.
В 2018 году Рыльск и Фатеж дошли до финала. В этом году проекты доработаны с учетом замечаний жюри и вновь будут представлены на конкурс. В Рыльске планируют реконструировать Базарную площадь, в Фатеже – городской парк имени Артема. В Курчатове за счет федеральной поддержки намерены благоустроить набережную, в Дмитриеве – привокзальную площадь и проспект Советских Космонавтов с организацией сквера «Памяти и славы».
По информации Минстроя, в прошлом году на конкурс поступило 455 заявок из 82 регионов. 80 проектов из 43 регионов стали победителями. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
ИСТОЧНИК KP.RU