Хозяйка «Фольксвагена», пострадавшего в ДТП с БТРами, оценила ремонт в 700 тысяч рублей
27 февраля в Курске на Добролюбова произошло резонансное ДТП. Примерно в половине второго дня по улице двигалась колонна бронетехники. Каким-то образом между ними вклинились четыре легковых автомобиля.
Неожиданно один из бронетранспортеров начал двигаться назад и придавил стоящий за ним «Фольксваген». Тот в свою очередь врезался в стоящий сзади ВАЗ-2014. В общей сложности повреждения получили четыре автомобиля.
К счастью в ДТП никто не пострадал, но «Фольксваген» оказался изрядно помят. Водитель и его пассажиры успели вовремя выпрыгнуть из авто.
Хозяйка «Фольксвагена» Ирина Гавловская рассказала изданию «Друг для друга», что до сих пор с ужасом вспоминает тот злополучный день. Сейчас женщина готовит документы в суд. Ремонт иномарки она оценила в 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU