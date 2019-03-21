Хозяйка «Фольксвагена», пострадавшего в ДТП с БТРами, оценила ремонт в 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-21T09:56:47+03:00

БТР поехал назад и придавил стоящий за ним «Фольксваген» Фото: Соцсети

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27 февраля в Курске на Добролюбова произошло резонансное ДТП. Примерно в половине второго дня по улице двигалась колонна бронетехники. Каким-то образом между ними вклинились четыре легковых автомобиля.

Неожиданно один из бронетранспортеров начал двигаться назад и придавил стоящий за ним «Фольксваген». Тот в свою очередь врезался в стоящий сзади ВАЗ-2014. В общей сложности повреждения получили четыре автомобиля.

К счастью в ДТП никто не пострадал, но «Фольксваген» оказался изрядно помят. Водитель и его пассажиры успели вовремя выпрыгнуть из авто.

Хозяйка «Фольксвагена» Ирина Гавловская рассказала изданию «Друг для друга», что до сих пор с ужасом вспоминает тот злополучный день. Сейчас женщина готовит документы в суд. Ремонт иномарки она оценила в 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU