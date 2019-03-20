Курян проконсультируют по подключению к цифровому ТВ

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-20T17:12:47+03:00

Курская область полностью перейдет на цифровое ТВ летом этого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вопросы о подключении "цифры" можно задать круглосуточно

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Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Курской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: +7 906 692-62-12, +7 (4712) 360-212, е-mail: help@tv46.ru.

График работы: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС: РТРС.РФ (для печатных СМИ) http://kursk.rtrs.ru (для интернет-ресурсов).

ИСТОЧНИК KP.RU