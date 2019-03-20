Суд отказался смягчить приговор стрелку, который по ошибке ранил курянина
19 марта Курский областной суд оставил без изменения приговор Рыльского районного суда Курской области от 18 января 2019 года против мужчины, которого осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, за покушение на убийство. Обвиняемый получил семь лет исправительной колонии строгого режима.
По приговору суда мужчина признан виновным и осужден за то, что решил убить своего знакомого. Причиной расправы могли стать стали сложившиеся между убийцей и жертвой неприязненные отношения.
Трагедия произошла 5 января 2018 года. Стрелок поджидал с ружьем вблизи дома своей жертвы. Но в темноте, из-за отсутствия уличного освещения, обознался и выстрелил в незнакомого ему человека, после чего с места преступления скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчина чудом остался жив.
ИСТОЧНИК KP.RU