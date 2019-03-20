Суд отказался смягчить приговор стрелку, который по ошибке ранил курянина

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-20T16:46:22+03:00

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19 марта Курский областной суд оставил без изменения приговор Рыльского районного суда Курской области от 18 января 2019 года против мужчины, которого осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, за покушение на убийство. Обвиняемый получил семь лет исправительной колонии строгого режима.

По приговору суда мужчина признан виновным и осужден за то, что решил убить своего знакомого. Причиной расправы могли стать стали сложившиеся между убийцей и жертвой неприязненные отношения.

Трагедия произошла 5 января 2018 года. Стрелок поджидал с ружьем вблизи дома своей жертвы. Но в темноте, из-за отсутствия уличного освещения, обознался и выстрелил в незнакомого ему человека, после чего с места преступления скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Мужчина чудом остался жив.

ИСТОЧНИК KP.RU