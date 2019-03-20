«Мираторг» открыл набор по 115 вакансиям

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-20T15:28:35+03:00

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На предприятиях холдинга в настоящий момент задействовано более 37 тысяч сотрудников. На территории Курской области возводится крупнейшая в Европе роботизированная мясохладобойня. После ее выхода на полную мощность здесь планируется трудоустроить более 5 тысяч человек.

Запуск первых цехов назначен на 2020 год. Но уже сейчас компания готова предложить соискателям рабочие места. Требуются механики, инженеры промышленной автоматики, инженеры контрольно-измерительных приборов автоматики, электромонтеры, операторы котельных и очистных сооружений, специалисты по планированию производства и сертификации, мастера смен, переводчики и прочие.

- В настоящий момент в области на предприятиях «Мираторга» работают около 2 000 человек. В ближайшее пять лет мы планируем в несколько раз увеличить численность сотрудников, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.

По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону 8-910-361-94-36, и направить резюме на электронную почту e.kritsyna@agrohold.ru

ИСТОЧНИК KP.RU