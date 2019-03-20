В Курской области дождь перейдет в мокрый снег

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-20T15:05:26+03:00

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В Курской области с вечера 20 марта и на протяжении суток ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всей области небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западной четверти ночью 3-8, днем 6-11 м/с. Температура в ночное время -4…+1 ºС, днем +1…+ 6 ºС.

Спасатели рекомендуют водителям при управлении автомобилем на скользкой дороге соблюдать осторожность, не допускать резких движений и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует носить обувь с нескользящей подошвой.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения - "112".

ИСТОЧНИК KP.RU