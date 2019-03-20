Куряне смогут бесплатно сделать флюорографию

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-20T15:02:14+03:00

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В Курске стартует акция по профилактике и раннему выявлению туберкулеза. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Для того, чтобы куряне смогли быстро и бесплатно проверить легкие, комитет здравоохранения организовал работу передвижных флюрографов. 21 марта с 10.00 до 17.00 передвижной комплекс будет работать у ТЦ на проспекте Дериглазова, 17 г.

Также в регионе работает "горячая линия" по туберкулезу. Как уже сообщала КП, звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области 8-(4712) 58-71-86 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Курске 8 (4712) 22-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU