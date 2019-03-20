Курские работодатели получают средства на путевки для сотрудников

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-20T14:53:03+03:00

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Первые курские работодатели начали получать средства на санаторно-курортное лечение своих сотрудников за счет ФСС, сообщили в Фонде. Так, региональное отделение Фонда уже выделило для одного крупного курского предприятия два миллиона рублей, 600 тысяч из которых будет потрачено на приобретение путевок для людей предпенсионного возраста, которым осталось не более пяти лет до выхода на заслуженный отдых.

Планируется, что поправить здоровье смогут в течение года как минимум 15 сотрудников этого предприятия. О желании получить дополнительные 10% на финансирование предупредительных мер по охране труда и отправить своих предпенсионеров в санатории заявили уже 29 курских работодателей.

ИСТОЧНИК KP.RU