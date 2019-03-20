В Курской области за стуки раскрыты несколько краж автотехники

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-20T14:48:02+03:00

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За стуки в регионе раскрыты несколько фактов краж автотехники. В Медвенском районе неизвестные, разбив окно, украли из автомобиля ВАЗ полный набор автотехники, забрав с собой и аккумулятор. Выяснилось, что к краже причастны двое молодых людей 20 лет, которые приехали в гости к знакомому. Их установили на следующий день, благодаря чему удалось изъять все похищенное, которое они успели разделить и собирались использовать в своих автомобилях. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Также злоумышленникам придется возместить ущерб, отметили в полиции.

В Сеймском округе Курска четырех колес на своем автомобиле лишился 40-летний местный житель. Для того, чтобы вычислить предполагаемого подозреваемого оперативникам понадобилось несколько дней. В дом, во дворе которого стоял автомобиль, 29-летний мужчина часто приезжал к знакомому и несколько раз обращал внимание на новые колеса припаркованной машины. В очередной визит ночью он снял комплект и, погрузив в свой автомобиль, перевез в укромное место для дальнейшей продажи. Ущерб составил почти 10 тысяч рублей. После предъявления доказательств, он сознался в краже и выдал чужие колеса. Прежде судимый за кражу подозреваемый вновь стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU