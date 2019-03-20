Пьяный курянин, угрожая продавщице, вынес из магазина алкоголь и сигареты
Железногорские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Вечером в торговый павильон зашел пьяный мужчина и потребовал, чтобы продавщица дала ему спиртное.
Получив отказ мужчина ушел, но через некоторое время вернулся с ножом. Угрожая продавцу, он забрал алкоголь и сигареты, а затем скрылся. Женщина сразу позвонила в полицию и описала приметы злоумышленника.
Полицейские обнаружили похитителя в соседнем микрорайоне города за распитием похищенного спиртного. 61-летний мужчина, пояснил, что на преступление пошел под воздействием алкоголя, и смутно помнит события прошлого вечера.
Подозреваемого заключили под стражу. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Курянину грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU