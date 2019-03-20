Пьяный курянин, угрожая продавщице, вынес из магазина алкоголь и сигареты

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-20T14:44:34+03:00

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Из архива "КП"

Женщина тут же позвонила в полицию

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Железногорские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении. Вечером в торговый павильон зашел пьяный мужчина и потребовал, чтобы продавщица дала ему спиртное.

Получив отказ мужчина ушел, но через некоторое время вернулся с ножом. Угрожая продавцу, он забрал алкоголь и сигареты, а затем скрылся. Женщина сразу позвонила в полицию и описала приметы злоумышленника.

Полицейские обнаружили похитителя в соседнем микрорайоне города за распитием похищенного спиртного. 61-летний мужчина, пояснил, что на преступление пошел под воздействием алкоголя, и смутно помнит события прошлого вечера.

Подозреваемого заключили под стражу. По факту разбоя возбудили уголовное дело. Курянину грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU