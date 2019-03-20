2019-03-20T14:01:15+03:00
Происшествия

Следственный комитет проверяет курский интернат № 2

В СМИ появилась информация, что в учебном заведении нарушаются права детей-инвалидов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
По итогам проверки будет принято процессуальное решениеПо итогам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации о том, что в школе-интернате № 2 отсутствуют условия для проживания, обучения и досуга детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.

Доследственная проверка организована по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — «Халатность». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24