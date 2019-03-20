Следственный комитет проверяет курский интернат № 2

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-20T14:01:15+03:00

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Из архива "КП"

В СМИ появилась информация, что в учебном заведении нарушаются права детей-инвалидов

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Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации о том, что в школе-интернате № 2 отсутствуют условия для проживания, обучения и досуга детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.

Доследственная проверка организована по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — «Халатность». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU