Следственный комитет проверяет курский интернат № 2
В СМИ появилась информация, что в учебном заведении нарушаются права детей-инвалидов
По итогам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Из архива "КП"
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Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в средствах массовой информации о том, что в школе-интернате № 2 отсутствуют условия для проживания, обучения и досуга детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.
Доследственная проверка организована по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ — «Халатность». По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU