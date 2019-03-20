В Курске работает "горячая линия" по туберкулезу

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-20T13:25:33+03:00

24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом Фото: Из архива КП.

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Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный повысить осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и экономики и активизировать усилия по борьбе с этим опасным заболеванием. В 2019 году мероприятие пройдет под девизом «Пора действовать».

Приоритетная задача в деле борьбы с туберкулезом - разъяснительная работа с населением. В этой связи до 29 марта Управление Роспотребнадзора по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» будет организована и проведена «горячая линия» по вопросам профилактики туберкулеза.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 с перерывом с 13.00 до 14.00 по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области 8-(4712) 58-71-86 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Курске 8 (4712) 22-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU