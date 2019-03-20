За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 5,5 тысяч курян

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-20T13:04:18+03:00

При первых симптомах заболевания курянам советуют обращаться к врачу Фото: Из архива КП.

Консультации медиков можно получить по телефону Роспотребнадзора

Изменить размер текста: A A

Управлением Роспотребнадзора по Курской области продолжается еженедельный мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ и лабораторный мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных вирусов.

По итогам прошедшей недели (с 11 по 17 марта 2019г.) в целом по области показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 38,0%.

В целом по области за неделю заболели гриппом и ОРВИ 5588 человек, детей среди заболевших - 74,9%.

Чтобы избежать тяжелых последствий заболеваний респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной и общественной профилактики.

При возникновении симптомов заболевания гриппом и ОРВИ оставайтесь дома, откажитесь от поездок, посещения работы или учебы и обязательно обратитесь к врачу.

При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования необходимо выбросить.

Часто мойте руки с мылом. Если нет такой возможности, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

По возможности сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Консультацию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа также можно получить по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области (4712) 58-71-86.

ИСТОЧНИК KP.RU