Курский «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу в чемпионате страны

СЕГОДНЯ 11:10 2019-03-20T11:10:21+03:00

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Третья игра четвертьфинала Чемпионата России, состоявшаяся в минувшее воскресенье во Владивостоке, оказалась драматичной и насыщенной борьбой. Победитель получал право играть в полуфинале российского первенства.

В первой партии, как и следовала ожидать, «Приморочка» овладела инициативой и достаточно уверенно довела игровой отрезок до победных 25:18. Однако второй сет прошел в принципиальной борьбе за каждый мяч, завершившись на тай-брейке в пользу курского «ЮЗГУ-АТОМа» - 26:24. В третьей партии курские волейболистки продолжили прессинг позиций хозяек площадки, овладев игровой инициативой - 25:19 в пользу «ЮЗГУ-АТОМа». Однако, в 4-м сете «Приморочка» сумела переломить ход игры – 25:20 – и сравнять счет по партиям – 2:2. В решающем пятом сете спортивная фортуна оказалась благосклонна к хозяйкам площадки – 15:12 в пользу «Приморочки». Итоговый счет решающей встречи четвертьфинала - 3:2 в пользу дальнвосточных волейболисток (счет по партиям - 25:18, 24:26, 19:25, 25:20, 15:12).

По возвращении домой ВК «ЮЗГУ-АТОМу» предстоит подготовка к играм за пятое-восьмое места Чемпионата России. Напомним, данный этап предусматривает серию из пяти игр. Для прохождения в следующий этап командам-участницам необходимо одержать три победы. Первые две игры с ВК «Липецк» пройдут уже 23-24 марта на паркете спорткомплекса ЮЗГУ в Курске. Затем команды отправятся в Липецк, где 30-31 марта регламентом чемпионата предусмотрено еще две игры. В случае, если по итогам четырех встреч победитель не определится, команды вернутся в Курск, где 6 апреля сыграют заключительную пятую игру серии.

ИСТОЧНИК KP.RU