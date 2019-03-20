2019-03-20T10:59:03+03:00
Деловой Курск

Курская область по производству мяса занимает пятое место в России

На господдержку сельхозпроизводителей в этом году планируется выделить около 5 миллиардов рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Посевные площади увеличатПосевные площади увеличатФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области на поддержку сельхозпроизводства и развитие сельских территорий в 2019 году будет направлено до 5 млрд рублей, сообщили в администрации региона.

К 2024 году планируется довести производство зерна в Курской области до шести миллионов тонн и тем самым догнать по показателям Краснодарский край. Достигнуть поставленных целей, предстоит за счет увеличения как урожайности, так и посевных площадей. Дополнительно привлечь к севообороту можно порядка 100 тыс. гектар, сказали в обладминистрации.

С 2013 года в Курской области реализуется мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров. В прошлом году гранты получило 21 фермерское хозяйство и 6 семейных ферм. Курян приглашают активнее включаться в программу открытие новых ферм на условиях господдержки.

Курская область по производству мяса занимает пятое место в России и третье в ЦФО. В этом году планируется усилить позиции – произвести порядка 600 тыс. тонн мяса, а также 300 тыс. тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Копейка" с курскими номерами "засветилась" в новом клипе Витаса
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу в чемпионате страны
Под Курском на переходе сбили девочку
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
В Курске студенческие команды будут соревноваться в спорте
В Курске на Литовской горит многоквартирный дом
В Курске пройдут соревнования по конному спорту
Курские МФЦ внедряют мобильное приложение для населения
Курская область присоединится к международной акции «Час Земли».
На курском стадионе «Трудовые резервы» отремонтируют трибуны и центральный вход
В Курске пройдет праздник поэзии
В Курской области паводковая обстановка остается стабильной
В Курске судят адвоката за вымогательство
Курянин, чтобы привести в чувство знакомого, поджег ему пятки
Куярнин ограбил приезжего водителя
Асфальт в Курске на Красной Армии приведут в порядок
Курянин украл терминал для проверки банкнот
В Курской области обещают туман и дождь