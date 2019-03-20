СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-20T10:59:03+03:00

На господдержку сельхозпроизводителей в этом году планируется выделить около 5 миллиардов рублей

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В Курской области на поддержку сельхозпроизводства и развитие сельских территорий в 2019 году будет направлено до 5 млрд рублей, сообщили в администрации региона.

К 2024 году планируется довести производство зерна в Курской области до шести миллионов тонн и тем самым догнать по показателям Краснодарский край. Достигнуть поставленных целей, предстоит за счет увеличения как урожайности, так и посевных площадей. Дополнительно привлечь к севообороту можно порядка 100 тыс. гектар, сказали в обладминистрации.

С 2013 года в Курской области реализуется мероприятия грантовой поддержки начинающих фермеров. В прошлом году гранты получило 21 фермерское хозяйство и 6 семейных ферм. Курян приглашают активнее включаться в программу открытие новых ферм на условиях господдержки.

Курская область по производству мяса занимает пятое место в России и третье в ЦФО. В этом году планируется усилить позиции – произвести порядка 600 тыс. тонн мяса, а также 300 тыс. тонн молока.

ИСТОЧНИК KP.RU