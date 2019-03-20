2019-03-20T10:48:31+03:00
Спорт

В Курске студенческие команды будут соревноваться в спорте

Победитель получит переходящий кубок
Ольга ДАНИЛОВА
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Интерес к спорту у курян большойИнтерес к спорту у курян большойФото: Светлана ВОЛКОВА
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21 марта в 12.00 в Курском железнодорожном техникуме (ул. Профсоюзная, 11) в рамках первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет окружная спортивная программа «Молодое поколение выбирает спорт». В ней примут участие команды высших и средних профессиональных учебных заведений Железнодорожного округа.

Юноши и девушки будут состязаться не только в традиционных, но и развлекательных видах спорта: подъем гири, прыжки через скакалку, футбол, баскетбол, настольный хоккей, прыжки в длину, «веселые старты».

Победитель получит переходящий кубок, а за лучшие личные результаты будут вручены дипломы и медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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