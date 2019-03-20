В Курске студенческие команды будут соревноваться в спорте
21 марта в 12.00 в Курском железнодорожном техникуме (ул. Профсоюзная, 11) в рамках первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет окружная спортивная программа «Молодое поколение выбирает спорт». В ней примут участие команды высших и средних профессиональных учебных заведений Железнодорожного округа.
Юноши и девушки будут состязаться не только в традиционных, но и развлекательных видах спорта: подъем гири, прыжки через скакалку, футбол, баскетбол, настольный хоккей, прыжки в длину, «веселые старты».
Победитель получит переходящий кубок, а за лучшие личные результаты будут вручены дипломы и медали.
ИСТОЧНИК KP.RU